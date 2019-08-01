НАПК конфискует 190 тысяч из избирательного фонда Кошулинского

Новости Украины: В бюджет конфискуют “незаконные” 190 тысяч из избирательного фонда Кошулинского.

Лычаковский суд города Львова принял решение о конфискации 190 тысяч гривень взноса, который был с нарушением сделан в поддержку кандидата в Президенты Руслана Кошулинского.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Лычаковский районный суд г.Львова, рассмотрев материалы, поступившие от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, относительно привлечения к ответственности физического лица, которое сделало взнос, своим постановлением признал лицо виновным с применением штрафа 1190 гривень и конфискацией в пользу государства суммы вклада в размере 190 000 , 00 ", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НАПК, предоставление добровольного взноса дважды по 95 000 гривень в избирательный фонд кандидата на пост Президента Украины состоялось с нарушением установленного законом порядка предоставления взноса - наличием налогового долга у физического лица, которое сделало взнос.

Нарушение выявлено по результатам анализа финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Руслана Кошулинского.

Постановление вступило в законную силу.