Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Зеленский поздравил Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на пост премьер-министра Индии.
Отмечается, что собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширения военно-технического сотрудничества.
"Стороны положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в заведениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев", - говорится в сообщении.