Зеленский поздравил премьера Индии с переизбранием

Новости Украины: Президент Украины созвонился с премьером Индии по случаю переизбрания последнего на должности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Зеленский поздравил Моди с убедительной победой на общенациональных парламентских выборах и переизбранием на пост премьер-министра Индии.

Отмечается, что собеседники согласились с необходимостью активизации политического диалога на высшем уровне, в частности договорились об обмене визитами в ближайшее время, обсудили пути укрепления экономических связей, расширения военно-технического сотрудничества.

"Стороны положительно отметили интерес индийской молодежи к обучению в заведениях высшего образования Украины, рост внимания индийского кинематографа к нашей стране, традиционную популярность Индии среди украинцев", - говорится в сообщении.