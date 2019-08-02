Зеленский сегодня объявит нового главу Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 августа, будет находиться с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Президента.
Планируется, что глава государства примет участие в совещаниях относительно реконструкции терминала и инфраструктуры аэропорта в областном центре, а также развития региона Украинских Карпат.
Кроме этого, Зеленский представит нового руководителя областной государственной администрации.
Также глава государства осмотрит один из разрушенных наводнениями мостов и примет участие в совещании относительно их восстановления.