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Пятница, 02.08.2019
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Зеленский сегодня объявит нового главу Ивано-Франковской ОГА

Зеленский сегодня объявит нового главу Ивано-Франковской ОГА
11:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:president.gov.ua

Новости Украины: 2 августа Зеленский прибудет с рабочим визитом в Ивано-Франковскую область, и предствит нового главу ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 2 августа, будет находиться с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Президента.

Планируется, что глава государства примет участие в совещаниях относительно реконструкции терминала и инфраструктуры аэропорта в областном центре, а также развития региона Украинских Карпат.

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Кроме этого, Зеленский представит нового руководителя областной государственной администрации.

Также глава государства осмотрит один из разрушенных наводнениями мостов и примет участие в совещании относительно их восстановления.

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Карпаты, Владимир Зеленский, Ивано-Франковская ОГА, Рабочая поездка президента.
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