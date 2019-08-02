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Новый руководитель ГПСУ обещает сократить количество генералов

Новый руководитель ГПСУ обещает сократить количество генералов
12:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости Украины: Сергей Дейнеко хочет сократить большую часть генералов ГПСУ.

Новый руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко обещает не сокращать общее количество подчиненных, но значительно уменьшить количество генералов.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

"Людей, которые не принимают участия в охране границы, станет меньше, кардинально меньше, генералов станет меньше в разы", - сказал он.

По его словам, в Государственной пограничной службе сейчас 38 генералов. То есть, пояснил Дейнеко, на тысячу человек - один генерал. "Это ненормально. А по штату их может быть 54", - добавил глава ГПСУ.

О своих планах относительно реформы ведомства он не рассказал, но пообещал "сюрпризы", в частности не сокращая общую численность, уменьшить количество генералов, а должности, которые будут высвобождены, пойдут на подразделения, непосредственно охраняющие государственную границу.

"Все будет сделано для того, чтобы солдат, который охраняет государственную границу, нес службу в условиях, позволяющих ему быть уверенным, что за ним стоит большая пограничная семья и государство Украина. Я хочу сделать все, чтобы он был всем обеспечен. Только тогда он будет честным и неподкупным", - сказал Дейнеко.

Он также сообщил, что существует порочная практика, когда некоторые высокопоставленные чиновники получают по две и более квартир. "Есть случаи, когда люди ждут жилья по 20-30 лет, уже увольняются и продолжают его ждать. А в это время какой-то генерал получает вторую или третью квартиру, пытается снять с него статус служебного жилья, приватизировать", - добавил глава ГПСУ.

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"На данный момент я провожу служебную проверку по участку Западного регионального управления относительно злоупотреблений, которые там имели место. Полностью анализируется ситуация по вопросам получения и распределения жилья в период с 1 января 2014 года по всей Государственной пограничной службе... Я обязательно отчитаюсь перед личным составом, кто из генералов, полковников или прапорщиков получил две и более квартиры. И пусть люди сами с ними разбираются", - сказал он.

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Госпогранслужба, ГПСУ, Сергей Дейнеко, Генералы ГПСУ.
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