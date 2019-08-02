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Посол ФРГ выразила поддержку начатым реформам в Украине

Посол ФРГ выразила поддержку начатым реформам в Украине
16:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Посол ФРГ Анка Фельдгузен выразила поддержку, реформам начатыми командой Владимира Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел встречу с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен, в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Сообщает в пятницу пресс-служба СНБО Украины. 

"Анка Фельдгузен выразила поддержку реформам, начатым командой президента Украины Владимира Зеленского, в частности, реформированию сектора безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

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Кроме того, говорится в сообщении, посол ФРГ в Украине выразила уверенность в успешном дальнейшем развитии двусторонних отношений.

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Все по теме:

ФРГ, СНБО, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Анка Фельдгузен.
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