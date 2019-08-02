Посол ФРГ выразила поддержку начатым реформам в Украине

Новости Украины: Посол ФРГ Анка Фельдгузен выразила поддержку, реформам начатыми командой Владимира Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк провел встречу с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен, в ходе которой стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Сообщает в пятницу пресс-служба СНБО Украины.

"Анка Фельдгузен выразила поддержку реформам, начатым командой президента Украины Владимира Зеленского, в частности, реформированию сектора безопасности и обороны", - сказано в сообщении.

Кроме того, говорится в сообщении, посол ФРГ в Украине выразила уверенность в успешном дальнейшем развитии двусторонних отношений.