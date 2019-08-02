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Данилюк назвал приоритетную тему встречи Трампа и Зеленского

Данилюк назвал приоритетную тему встречи Трампа и Зеленского
22:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Главной темой встречи Зеленского с Трампом будет оборона.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк убежден, что основным вопросом повестки дня во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в США будет сфера обороны.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"Вопрос безопасности - это где-то 80% вообще нашей повестки дня между Соединенными Штатами и Украиной. Это очень важно и будет в будущем во время встречи лидеров основой, по сути, этих переговоров", - заявил Данилюк.

Он добавил, что сумма военной помощи США Украине ежегодно увеличивается.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что украинская и американская стороны сейчас согласовывают дату визита Президента Украины Владимира Зеленского в США, она будет сообщена в ближайшее время.

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Все по теме:

США, Безопасность, СНБО, Дональд Трамп, Александр Данилюк, Владимир Зеленский.
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