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Крах ДРСМД: реакция МИД Украины

Крах ДРСМД: реакция МИД Украины
22:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украина активизирует диалог с НАТО из-за прекращения договора о РСМД

Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса в ответ на агрессивные действия России и ввиду прекращения действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности".

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"В Украине разочарованы прекращением действия "Договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" (Договор о РСМД) из-за ситуации, которую создала вокруг него Россия, и понимают вынужденные действия США", - отмечается в заявлении.

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Украина совместно с США осудила разработку и испытание Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых характеристик оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"В Украине особенно обеспокоены информацией о том, что Россия разработала и уже разместила ядерную ракетную систему средней дальности, в зоне досягаемости которой находятся некоторые европейские столицы, а также по поводу проведения в марте 2019 года в оккупированном Крыму военных учений с использованием комплекса "Искандер-М", - подчеркнуто в заявлении.

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США, НАТО, Россия, МИД, ДРСМД.
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