В Бродах пересчет голосов установил победу кандидата от "ЕС"

Новости Украины: Пересчет голосов в Бродах подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря.

Пересчет голосов на 6 участках 119 округа с центром в Бродах подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря.

Об этом сообщил в субботу в Facebook нардеп 8 созыва Николай Княжицкий.

"Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам ", - написал он.

Журналист Антон Борковский также сообщил, что "пересчет подтвердил победу Михаила Бондаря и совпал с предварительными результатами".

По его словам, кандидат от "Слуги народа" Орест Кавецкий поздравил Бондаря, после чего покинул зал ОИК.