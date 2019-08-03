Нардепы нового созыва прослушают тренинг от USAID

Новости Украины: Программа Агентства США по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для новоизбранных депутатов Верховной Рады и их помощников.

Агентство США по международному развитию (USAID) проведет тренинг для новоизбранных народных депутатов Украины.

Как сообщили в пресс-службе Верховной Рады, тренинг для впервые избранных депутатов состоится 5-6 августа.

Отмечается, что в течение тренинга депутаты будут получать знания о правовой основе и формах работы депутата, которые в будущем помогут выстроить эффективную работу команды, обеспечить действенные коммуникации и взаимодействие в парламенте с правительством, органами местного самоуправления и общественностью.

Тренинг состоится в комплексе "Трипольское солнце" в Киевской области.

Как известно, предварительным результатам досрочных парламентских выборов в Украине, в Верховную Раду проходят пять партий - "Слуга народа" с 44,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4%, "Голос" - 6,5%.

Программа USAID "РАДА: ответственность, подотчетность, демократическое парламентское представительство" выполняется Фондом Восточная Европа и реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).