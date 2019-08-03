Разумков: На должности в правительстве уже есть некоторые предложения

Новости Украины: Разумков сказал, когда обнародуют перечень кандидатов на все должности в Кабмине.

Перечень кандидатов на все должности в правительстве будет представлен уже в первые дни работы Верховной Рады.

Об этом заявил на брифинге в Трускавце руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что на первые дни работы Верховной Рады мы выйдем с полным перечнем предложений на все должности: и Премьер-министра, и министров в правительстве", - сказал Разумков.

Отвечая на вопрос, может ли он назвать отдельных кандидатов в Кабмин, Разумков сказал, что "на должности в правительстве уже есть некоторые предложения, но пока о них рано говорить".