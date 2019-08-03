Фракцию "Слуга народа" в Раде может возглавить Арахамия

Фракция партии "Слуга народа" может выбрать своим председателем Давида Арахамию.
"Политическая партия "Слуга народа" будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, на должность первого заместителя председателя Верховной Рады – Стефанчука, на должность главы фракции – Давида Арахамию", - сказал будущий народный депутат от партии "Слуга народа" Василий Мокан в интервью телеканалу "Наш".
Арахамия был четвертым в списках партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду.
Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте Украины.
Во фракции будут также 15 заместителей главы - руководителей внутрифракционных групп. "В среднем - 17 людей в группе. Их руководители будут в первую коммуникаторами с депутатами", - отметили в пресс-службе партии.
В "Слуге народа" уже также определились с кандидатурами на руководителей парламентских комитетов.
В частности, на главу комитет по иностранным делам будет предложен Богдан Яременко, а на главу комитета по евроинтеграции - Мария Мезенцева.
Оппозиции планируют отдать комитет по правам человека, который предлагается сделать "в более расширенном формате", и свободы слова.