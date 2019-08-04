Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
В ГСЧС показали, как разминируют Донбасс и восстанавливают дома (Фото)
В ГСЧС показали, как разминируют Донбасс и восстанавливают дома (Фото)
Климкин дал неутешительный "миграционный" прогноз
Климкин дал неутешительный "миграционный" прогноз
Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч
Ливерпуль - Манчестер Сити: где и когда смотреть матч
Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма
Аманда Сейфрид в роскошном желтом платье посетила премьеру фильма

В "Слуге народа" хотят принять закон о подсудности антикоррупционного суда

В "Слуге народа" хотят принять закон о подсудности антикоррупционного суда
14:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Законопроект об упорядочивании подсудности дел ВАКС нужно принять до начала работы этого суда, заявляют в "Слуге народа".

Законопроект, позволяющий Высшему антикоррупционному суду Украины (ВАКС) рассматривать только дела о топ-коррупции, необходимо принять до начала работы этой институции, считает избранная народным депутатом от партии "Слуга народа" Анастасия Красносильская.

"О законопроекте о подсудности антикоррупционного суда. На самом деле очень важно попытаться принять этот законопроект до момента запуска суда - до 5 сентября", - сказала Красносильская корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в г.Трускавец Львовской области.

По ее словам, это необходимо, чтобы не загромождать ВАКС делами, не связанными с топ-коррупцией.

"Сейчас ситуация такова, что, по подсчету судебной администрации, Антикоррупционный ожидает (передачу из других судов – Ред.) 3 тыс 500 или 3 тыс 700 дел. Для 38 судей (ВАСК – Ред.) это много. Более того, из этих 3,5 тысяч дел только 200 дел (около 5%) касаются топ-коррупции", отметила политик.

Она подчеркнула, что с таким большим количеством дел судьям ВАСК будет просто трудно достигнуть результатов, "суд физически не справится" и его работа будет заблокирована.

Красносильская напомнила, что идея президентского законопроекта о подсудности ВАСК состоит в том, что бы сфокусировать его деятельность именно на делах по топ-коррупции, что и предполагалось изначально при создании антикоррупционного суда. По ее словам, в случае, если не будут внесены изменения в закон и подсудность ВАСК не будет изменена, то отказаться от полученных дел суд не сможет, и надо будет принимать решение, "что дальше делать с этим огромным количеством дел".

Красносильская также сообщила, что кроме законопроекта об изменении подсудности ВАСК в числе первоочередных законопроектов, которые будут повторно внесены в Верховную Раду, - законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. "Что касается незаконного обогащения. Законопроект предполагает восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение и (введение – Ред.) нового инструмента - гражданской конфискации неучтенных активов. Это законопроект, насколько мне известно, также планируется к быстрому перевнесению", - рассказала будущий парламентарий.

Она не исключила появление в законопроекте изменений и уточнений после возможных консультаций с международными партнерами. "Это абсолютно нормальный и здоровый процесс", - подчеркнула Красносильская.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, позволяющий устранить потенциальную проблему перезагрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников. Законопроект №10426 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (по поводу начала работы суда)" был определен президентом как неотложный.

Выборы в Раду: сколько депутатов пройдут в парламент по партийным спискам

Президент Украины также внес в Верховную Раду 17 июля законопроект №10461 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников и института взыскания их необоснованных активов.

Президентские законопроекты были переданы в парламентские комитеты для ознакомления, однако не включены в повестку дня сессии. Согласно законодательству, законопроекты, не принятые Верховной Радой предыдущего созыва в первом чтении за основу, считаются снятыми с рассмотрения и не рассматриваются парламентом нового созыва. Законопроекты, не потерявшие актуальности, субъекты законотворчества вносят в Верховную Раду нового созыва заново.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

"Слуга народа", ВАКС, Анастасия Красносильская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия обыскивает дно моря в оккупированном Крыму
02 Гороскоп на сегодня, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Итоги 3 августа: Зеленский в Трускавце, отставка Богдана, спикер Разумков и протесты в Москве
04 Гороскоп на завтра, 4 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Анджелина Джоли в новом проекте Marvel исполнит роль супергероини Тены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
День Воздушных Сил ВСУ отмечают в Украине: история праздника
В Украину пришло осеннее похолодание до +18° с обильными дождями
В Украину пришло осеннее похолодание с обильными дождями
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Уже для 800 россиян утро воскресенья закончилось в автозаках
Что сказала принцесса Диана в день развода с принцем Чарльзом: тайна раскрыта
Что сказала принцесса Диана в день развода с принцем Чарльзом: тайна раскрыта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь