Депутаты "Слуги народа" завершили курс подготовки в Трускавце

Новости Украины: В Трускавце завершилось обучение новоизбранных "слуг народа".

В Трускавце завершился интенсивный курс обучения для избранных в парламент от партии "Слуга народа".

Об этом партия сообщает на своей официальной странице в Facebook.

"Неделя интенсивного обучения прошла как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya. Спасибо всему персоналу и руководству курортного комплекса за атмосферу, которая вдохновляет, и комфортное пребывание. Мы уверены, что благодаря гостеприимной встречи знания усваивались лучше", - говорится в сообщении.

В свою очередь, коллектив курортного комплекса "Rixos Прикарпатье" выразил надежду, что в Верховной Раде избранники от "Слуги народа" максимально используют все приобретенные в Трускавце знания для того, чтобы улучшить жизнь украинцев.

Как сообщалось ранее, с понедельника, 29 июля, в Трускавце проходило обучение для избранных депутатов от "Слуги народа".

В субботу, 3 августа, с ними провел закрытую встречу Президент Владимир Зеленский.