ЦИК завершила пересчет голосов на округе №50

Новости Украины: ЦИК пересчитала голоса избирателей на скандальном 50-м округе на Донбассе.

Центральная избирательная комиссия провела повторные подсчеты голосов на 14 избирательных участках 50-го округа в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Во время заседания Комиссия осуществила полномочия окружной избирательной комиссии ОВО № 50 по исполнению судебных решений о проведении повторного подсчета голосов избирателей на 14 избирательных участках этого округа в части проведения повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 этого избирательного округа на исполнение решений судов, которые набрали законной силы, о чем составила соответствующие протоколы", - говорится в сообщении.

В течение заседания Комиссия также поручила подготовить и предоставить протоколы с итогами голосования по 119-м и 210-м округах до 5 августа, и уже с пометкой "Уточненный" приняла протокол от 119-го одномандатного избирательного округа.