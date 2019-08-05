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Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране

Разумков: Партия "Слуга народа" может изменить ситуацию в стране
10:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины: Дмитрий Разумков считает, что еще рано говорить про новый состав Кабинета Министров Украины.

О полном новом составе Кабинета министров Украины, который будет избран после начала работы Верховной Рады 9-го созыва, еще рано говорить.

Об этом заявил председатель партии ”Слуга народа” Дмитрий Разумков в интервью российскому изданию ”Коммерсантъ”.

В частности, у него спросили, готов ли уже состав нового правительства.

«Так пока говорить нельзя. Я это сейчас не буду обсуждать. Об этом еще рано говорить. Нам нужно будет зайти в парламент, чтобы представить премьера, и параллельно будет представлен новый Кабинет министров Украины», - сказал Разумков.

На вопрос, как в новой Верховной Раде отразится на управляемости большинством партии ”Слуга народа” тот факт, что не все депутаты этой политической силы являются ее членами, лидер политсилы ответил: ”Это не влияет на процесс, на внутрифракционную дисциплину и командную работу. Можно привести много примеров, когда люди были членами партий, а делали такое, за что должно быть стыдно и партии, и им самим”.

Также Разумков считает, что партия получила шанс изменить ситуацию в стране.

«Это уникальный шанс, который нам дал украинский народ, чтобы изменить ситуацию в стране. Победа на президентских выборах Владимира Зеленского - это фактически была третья революция. Только, слава Богу, она была мирной и бескровной. Она была позитивной. Она была направлена на объединение, на консолидацию общества вокруг правильных целей, а не вокруг достижения политического результата. В этом плане мы глобально отличались от всех остальных», - отметил политик.

При этом он высказал убеждение, что «за пять лет можно будет создать условия, когда повернуть назад уже не получится».

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«Большую часть можно сделать за пять лет, а то, что нельзя, доделают те, кто придет после нас. Но вернуть все назад будет уже невозможно - точка невозврата будет пройдена», - подчеркнул Разумков.

Разумков считает, что еще рано говорить о полном новом составе правительства Украины

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Верховная Рада, Кабмин, Владимир Зеленский, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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