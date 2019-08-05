Тейлор: Украина хочет приобрести у США больше "Джавелинов"

Новости Украины: Украина хочет приобрести больше "Джавелинов" с оборонительной целью.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью "Радио Свобода".

Украина обратилась к Соединенным Штатам Америки с просьбой продать ей большее количество противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По словам Тейлора, Украина "хотела бы приобрести больше "Джавелинов" с оборонительной целью по программе внешних военных продаж Министерства обороны США.

Ранее бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял, что Соединенные Штаты должны усилить поддержку Киева, в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin.

Напомним, специальный представитель США в Украине Курт Волкер ранее заявил, что Соединенные Штаты Америки открыли для Украины возможность приобретения оборонительного вооружения.