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Джемилев поедет с Зеленским в Турцию

Джемилев поедет с Зеленским в Турцию
15:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Джемилев вместе с Зеленским встретится с Эрдоганом.

Лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев примет участие в поездке президента Украины Владимира Зеленского 7-8 августа в Турцию, сообщил сам Джемилев в комментарии "Крым.Реалии". 

"Программа встречи планируется Офисом президента, я могу только подсказать темы. Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений - документ на стадии подписания", - рассказал Джемилев.

По его словам, в рамках визита нужно "выразить благодарность Эрдогану (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) за его твердую позицию по непризнанию аннексии Крыма".

"Может, поговорим о том, что под разными флагами входят турецкие корабли (в порты и воды Крыма – ИФ)", - добавил лидер крымских татар.

Зеленский отправится с визитом в Турцию

Кроме того, отметил он, необходимо обсуждение вопроса украинских политических заключенных и их положения в Крыму и России, хотя перспектив в этом вопросе Джемилев не видит. "Путин идет только на обмен, у нас обменный материал ограничен. Здесь нужно давление всего мирового сообщества, а тенденция не очень правильная и ситуация не очень хорошая", – сказал он.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, Зеленский 7-8 августа осуществит визит в Турцию. В Анкаре запланированы его переговоры с президентом Турции Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. В Стамбуле президент Украины встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем I.

 

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Турция, Крым, Мустафа Джемилев, Владимир Зеленский.
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