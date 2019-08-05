Завтра суд рассмотрит дело об "отдыхе" Сытника

Новости Украины: Прокуратура расследует дело директора НАБУ Артема Сытника.

В Сарненском суде Ровенской области 6 августа, в 10:00, состоится судебное заседание по рассмотрению дела об "отдыхе" директора НАБУ Артема Сытника в декабре 2018 - январе 2019 годов. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Завтра в Сарненскому суде Ровенской области, в 10:00, состоится судебное заседание по рассмотрению дела об отдыхе директора НАБУ А.Сытника в одном из охотничьих угодий. Именно по этому факту руководителю антикоррупционного органа был вручен протокол о коррупции", - говорится в сообщении.

1. Завтра у Сарненському суді Рівненщини о 10.00 відбудеться судове засідання по розгляду справи про відпочинок директора НАБУ А.Ситника в одному з мисливських угідь. Саме за цим фактом керівнику антикорупційного органу було вручено протокол про корупцію. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 5 августа 2019 г.

Генеральная прокуратура расследует сообщение о том, что чиновник не заплатил за свой отдых в одной из охотничьих баз отдыха.

Напомним, дело в отношении незадекларированного элитного отдыха директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника было направлено в суд 12 июля этого года.