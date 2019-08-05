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Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов

Выборы в Раду: ЦИК назвала имена еще 7 нардепов
23:46 Пн, 5 Август 2019 Телеграф УНИАН

Новости Украины: ЦИК установила результаты выборов в 198 мажоритарных округах из 199.

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198 одномандатных избирательных округах.

Сегодня на заседании на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в следующих округах:

  • №193, где победил кандидат от партии "Слуга народа" Игорь Марчук,
  • №69 - кандидат от партии "Единый центр" Виктор Балога,
  • №119 - Михаил Бондарь от "Европейской солидарности",
  • №198 - самовыдвиженец Сергей Рудык,
  • №207 - Максим Зуев от "Слуги народа",
  • №209 - Валерий Зуб от "Слуги народа".

В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось из-за того, что ОИК не успевает осуществить назначенный судом повторный подсчет голосов на ряде участков.Поэтому ЦИК предоставила комиссии больше времени и обязала ее транспортировать соответствующие документы в ЦИК до 16.00 6 августа.

Кроме того, во время заседания члены ЦИК подписали протокол (14 из 16 членов подписали его с внесением отдельных мнений) о подведении итогов голосования в округе №50 (из-за бездействия ОИК соответствующего округа его полномочия выполняет Центризбирком) и признали избранным народным депутатом кандидата от "Оппозиционного блока" Руслана Требушкина.

ЦИК также приняла решение обратиться в Нацполицию из-за выявленных нарушений в работе ОИК округа №50.

Таким образом, по состоянию на 5 августа ЦИК признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах.

В заседании Комиссии объявлен перерыв

Как сообщалось ранее, 3 августа ЦИК установила официальные результаты внеочередных парламентских выборов в общегосударственном многомандатном округе.

Согласно протоколу Комиссии, за партию "Слуга народа" проголосовали 43,16% избирателей (6 млн 307 тыс. 793 голосов), партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержали 13,05% (1 млн 908 тыс. 111 голосов), "Батькивщину" - 8,18% (1 млн 196 тыс. 303 голосов), "Европейскую солидарность" – 8,10% (1 млн 184 тыс. 620 голосов), "Голос" – 5,82% (851 тыс. 722 голосов).

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Не преодолели проходной барьер в 5% Радикальная партия Олега Ляшко, которую поддержали 4,01% избирателей (586 тыс. 384 голоса), "Сила и честь" - 3,82% (558 тыс. 652 голоса), "Оппозиционный блок" - 3,03% (443 тыс. 195 голосов), "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,41% (352 тыс. 934 голосов), "Партия Шария" - 2,23% (327 тыс. 152 голоса), ВО "Свобода" - 2,15% (315 тыс. 568 голосов), "Гражданская позиция" - 1,04% (153 тыс. 225 голосов).

Таким образом, по избирательным спискам "Слуга народа" получает 124 места, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17.

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Верховная Рада, ЦИК, Парламентские выборы 2019.
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