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ГБР открыло уголовное дело из-за незаконной поездки Порошенко на Мальдивы
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ГБР открыло уголовное дело из-за незаконной поездки Порошенко на Мальдивы

ГБР открыло уголовное дело из-за незаконной поездки Порошенко на Мальдивы
11:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: ГБР возбудило уголовное дело касательно незаконного пересечения госграницы Петром Порошенком.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной организации экс-президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.

В ведомстве отметили, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов государственных таможенной и пограничной служб относительно организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивские острова в 2018 году. Журналисты проекта "Схемы" провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января 2018 года провел рождественский отпуск на Мальдивах.

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Он летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и путешествовали под другими именами. По подсчетам "Схем", президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тысяч долларов. В пресс-службе главы государства сообщали, что Порошенко 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы.

Также Порошенко заявлял, что во время поездки на Мальдивы пересекал границу со своим паспортом, с соответствующей регистрацией пограничников и сам платил за перелет и проживание в гостинице.

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Прокуратура, Суд, Петр Порошенко, ГБР.
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