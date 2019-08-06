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Данилюк высказал соболезнования семьям погибших под Павлополем

Данилюк высказал соболезнования семьям погибших под Павлополем
14:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Секретарь СНБО Александр Данилюк высказался об обстрелах ВСУ под Павлополем.

Обстрел позиций Объединенных сил в районе с.Павлополь Волновахского района Донецкой области со стороны незаконных вооруженных формирований во вторник утром, в результате которого четверо украинских военнослужащих погибли, является грубым нарушением договоренностей о перемирии, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Сегодня в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. Бойцы 36-й бригады морской пехоты занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

Он высказал соболезнования семьям погибших.

Как сообщалось, с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Позиции у Павлополя были обстреляны из РПГ, начиная с 10.20.

С 00:01 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. Уже до конца месяца боевики осуществили уже 19 обстрелов – по одному 23, 27 и 28 июля, при чем вследствие обстрела 27 июля был ранен украинский военнослужащий, три - 29 июля, два - 30 июля и 11 обстрелов – 31 июля. Вооруженные силы Украины соблюдали установившийся режим тишины. В последующие дни обстрелы повторялись ежедневно, от 2 до 12 в день.

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Донецкая область, Обстрел, СНБО, Александр Данилюк, Павлополь, ООС.
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