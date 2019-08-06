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Суд перенес заседание по делу Сытника

Суд перенес заседание по делу Сытника
15:43 Сегодня Телеграф Украинские новости Фото: Фейсбук

Новости Украины: Сарненский районный суд перенес заседание по делу директора НАБУ Артема Сытника за неуплату "отдыха" в одном из охотничьих угодий.

Сарненский суд Ривненской области перенес заседание по административному протоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, в отношении которого составлены два админпротокола, на 20 августа.

Суд перенес рассмотрение протокола по просьбе Сытника, который сообщил суду о неотложных делах по работе.

Следующее заседание состоится в 09:00 20 августа.

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Сарницкий районный суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения по админпротоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, которого подозревают в коррупции.

Также Сытник давал пояснения по своему админпротоколу в Соломенском районном суде Киева в закрытом режиме.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.

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Прокуратура, Суд, НАБУ, Артем Сытник.
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