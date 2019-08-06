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Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"

Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
18:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимир Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина как можно скорее провести встречу в "нормандском формате".

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

"…я призываю лидеров стран-участниц Нормандского переговорного формата - Эмманюэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Он напомнил, что во вторник четверо украинских военных погибли возле Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Зеленский выразил соболезнования семьям погибших героев.

"Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменно. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - констатировал президент.

Представители МИД стран "нормандского формата" могут встретиться в конце августа

Глава государства заверил, что Украина не прекратит работать над прекращением боевых действий "и не оставит без ответа ни одной атаки на наших военных".

"Украина обязательно будет единой и мирной", - выразил убеждение Зеленский.

Как сообщалось, с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. В частности, по имеющейся в пресс-центре Минобороны информации, в 10.20 вблизи Павлополя Волновахского района Донецкой области боевики осуществили обстрел украинских позиций из РПГ.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил обстоятельства гибели украинских военных. По его информации, бойцы 36-й бригады морской пехоты Военно-морских сил ВСУ занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта, когда боевики неожиданно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

"Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook и выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Франция, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Эммануэль Макрон.
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