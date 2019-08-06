Волкер высказался о гибели 4 военных ВСУ на Донбассе

Новости Украины: Курт Волкер разочарован новыми нарушениями ”режима тишины”, что привело к гибели четырех украинских военных.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер подчеркивает, что очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военных.

Об этом Волкер написал в микроблоге Twitter.

"Чрезвычайно разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня, которые привели к убийству четырех украинских солдат возглавляемыми россиянами силами", - подчеркнул Волкер.

В этой связи спецпредставитель США добавил, что это произошло "особенно в то время, когда новый украинский президент делает жесты в интересах мира".

Extremely disappointed with new ceasefire violations, leading to 4 Ukrainian soldiers killed by Russian led forces — especially at a time when the new Ukrainian President is making gestures for peace. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 августа 2019 г.

Как сообщалось, на Донбассе в результате обстрелов со стороны российских оккупантов сегодня, 6 августа, погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.