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Разумков: Внесение изменений в языковой закон находится в компетенции президента

Разумков: Внесение изменений в языковой закон находится в компетенции президента
00:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Вопрос об изменении закона о государственном языке – в компетенции президента, подчеркнул Разумков.

Внесение изменений в закон о государственном языке находится в компетенции президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивает глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Это сейчас вопрос, который будет находиться на рассмотрении президента государства. Он об этом говорил еще во время избирательной кампании… В случае необходимости президент будет реагировать", - сказал Разумков во вторник в эфире телеканала "112. Украина".

Он отметил, что при принятии законов надо исходить из критерия, насколько он отвечает интересам граждан и Конституции Украины.

"Критерии были тоже озвучены, президент сказал – "Надо, чтобы законы отвечали интересам всех граждан государства и Конституции государства" … Именно поэтому я сейчас говорю, что президент на это будет реагировать", - подчеркнул Разумков.

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Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

16 июля закон вступил в силу (за исключением отдельных положений).

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Языковой закон, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков.
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