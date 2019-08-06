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Арахамия назвал кандидатов на пост премьер-министра

Арахамия назвал кандидатов на пост премьер-министра
23:15 Вт, 6 Август 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Кандидатуры Коболева, Витренко, Гончарука и Рашкована рассматриваются на должность будущего премьер-министра.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован являются претендентами на должность премьер-министра Украины

Об этом сообщил будущий глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"Премьер-министр. У нас есть short-list. В нем были Андрей Коболев, Юрий Витренко, Алексей Гончарук и Владислав Рашкован", - сказал Арахамия в интервью "Радио НВ" во вторник.

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При этом он не стал уточнять, кто является фаворитом на должность премьера.

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Алексей Гончарук, Андрей Коболев, Владислав Рашкован, Юрий Витренко, Давид Арахамия.
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