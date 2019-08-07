Зеркаль о конфликте Климкина и Зеленского: Естественно, мне было обидно

Новости Украины: Зеркаль объяснила, почему произошел конфликт между Президентом и Климкиным.

Конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным в связи с несогласованным ответом на ноту МИД РФ относительно украинских моряков произошел из-за проблем в коммуникации.

Об этом в интервью Cenzor.net сказала первый заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"История с дипломатической нотой тоже не возникла на пустом месте. Это, скорее, такой выхлоп в медиапространство; нарыв, который взорвался, а не внезапно возник ниоткуда. Естественно, была некая накопительная история", - сказала Зеркаль.

По ее мнению, причиной конфликта стали проблемы в коммуникации.

"Как человек не лишенный эмоций, я реагировала на это эмоционально. Потому что понимала: это как раз кризис коммуникаций. Когда "твоя моя не понимает". И не потому, что мы на разных позициях, а потому что не услышали друг друга. Естественно, мне было обидно – поскольку не было столь грубого повода. И вроде бы никто не хотел идти на конфликт, нарушать какие-то планы", - говорит Зеркаль.

По ее словам, в сложившейся ситуации две команды не поняли друг друга - и не прокоммуницировали.

"И я более чем уверена, что у Президента просто было свое видение того, как должна развиваться ситуация. Равно, как и у министра. И было непонятно, почему двое взрослых уважаемых людей в тот момент не услышали друг друга", - отметила Зеркаль.

Как сообщалось, 27 июня Владимир Зеленский раскритиковал главу МИД Павла Климкина за несогласование с ним ответа Кремлю на ноту, в которой Россия требовала во-первых, признать совершение захваченными украинскими моряками уголовного преступления, во-вторых, признать правомерность судебного процесса над ним по законодательству РФ и, в-третьих, косвенно признать оккупацию Крыма.

После критики Климкин обнародовал ноту России и ответ на нее украинского МИД.

1 июля Зеленский направил Премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности Климкина.

В то же день Климкин заявил о намерении уйти в политический отпуск.

В комментарии СМИ Климкин назвал конфликт в Зеленским "историей не столько содержательной, как эмоциональной".