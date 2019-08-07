Скачать
Среда, 07.08.2019
Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык
Разумков: Нардепы должны использовать государственный язык
Арахамия назвал кандидатов на пост премьер-министра
Арахамия назвал кандидатов на пост премьер-министра
Динамо проиграло Брюгге в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Динамо проиграло Брюгге в первом матче квалификации Лиги чемпионов
Обнаружена самая массивная из известных черных дыр
Обнаружена самая массивная из известных черных дыр

Зеркаль о конфликте Климкина и Зеленского: Естественно, мне было обидно

Зеркаль о конфликте Климкина и Зеленского: Естественно, мне было обидно
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Зеркаль объяснила, почему произошел конфликт между Президентом и Климкиным.

Конфликт между Президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Павлом Климкиным в связи с несогласованным ответом на ноту МИД РФ относительно украинских моряков произошел из-за проблем в коммуникации.

Об этом в интервью Cenzor.net сказала первый заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"История с дипломатической нотой тоже не возникла на пустом месте. Это, скорее, такой выхлоп в медиапространство; нарыв, который взорвался, а не внезапно возник ниоткуда. Естественно, была некая накопительная история", - сказала Зеркаль.

По ее мнению, причиной конфликта стали проблемы в коммуникации.

"Как человек не лишенный эмоций, я реагировала на это эмоционально. Потому что понимала: это как раз кризис коммуникаций. Когда "твоя моя не понимает". И не потому, что мы на разных позициях, а потому что не услышали друг друга. Естественно, мне было обидно – поскольку не было столь грубого повода. И вроде бы никто не хотел идти на конфликт, нарушать какие-то планы", - говорит Зеркаль.

По ее словам, в сложившейся ситуации две команды не поняли друг друга - и не прокоммуницировали.

"И я более чем уверена, что у Президента просто было свое видение того, как должна развиваться ситуация. Равно, как и у министра. И было непонятно, почему двое взрослых уважаемых людей в тот момент не услышали друг друга", - отметила Зеркаль.

Как сообщалось, 27 июня Владимир Зеленский раскритиковал главу МИД Павла Климкина за несогласование с ним ответа Кремлю на ноту, в которой Россия требовала во-первых, признать совершение захваченными украинскими моряками уголовного преступления, во-вторых, признать правомерность судебного процесса над ним по законодательству РФ и, в-третьих, косвенно признать оккупацию Крыма.

Арахамия назвал кандидатов на пост премьер-министра

После критики Климкин обнародовал ноту России и ответ на нее украинского МИД.

1 июля Зеленский направил Премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности Климкина.

В то же день Климкин заявил о намерении уйти в политический отпуск.

В комментарии СМИ Климкин назвал конфликт в Зеленским "историей не столько содержательной, как эмоциональной".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Владимир Зеленский, Павел Климкин, Елена Зеркаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 7 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
03 Волкер высказался о гибели 4 военных ВСУ на Донбассе
04 Генпрокурор Луценко обещает уйти с началом работы новой Рады
05 Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Луценко ждет Гонтареву, Филатова и Стеценко в ГПУ
Зеленский инициирует встречу в &quot;нормандском формате&quot;
Зеленский инициирует встречу в "нормандском формате"
США лишили безвиза лиц, посещавших КНДР
США лишили безвиза лиц, посещавших КНДР
Ушла из жизни лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон
Ушла из жизни лауреатка Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь