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Рябошапка заговорил о ликвидации военной прокуратуры и военной юстиции в целом

Рябошапка заговорил о ликвидации военной прокуратуры и военной юстиции в целом
11:03 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Руслан Рябошапка не видит необходимости в существовании военной прокуратуры.

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Об этом он сказал в интервью на "24 канале".

По его словам, главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивает на создании в стране военной вертикали - не только военной прокуратуры, но и военных судов, военной юстиции.

Но Рябошапка выступает против этого.

"Не думаю, что в этом есть необходимость. Думаю, что военная прокуратура будет одной из систем, которая будет подлежать изменениям... Моя позиция в том, что я не вижу необходимости в существовании военной прокуратуры", - сказал он.

Относительно реформирования прокуратуры, то Рябошапка отметил, что надо прокуратуру переориентировать на совершенно другие задачи: на защиту людей и бизнеса, а не "крышевание преступности".

"Процесс будет очень тяжелый и это именно тот сектор, где мы ожидаем очень большое сопротивление. Но думаю, что мы справимся с этим", - добавил заместитель главы ОП.

Он пояснил, что планируются изменения в работе офиса генпрокурора и обновления всех органов прокуратуры, в частности, областных и местных.

Кроме того Рябошапка добавил, что планируется создание механизма селекции, качественного отбора прокуроров в местные прокуратуры.

Рябошапка сообщил о возможной "перезагрузке" НАБУ и САП

"Мы хотели бы, чтобы в эту профессию зашло побольше людей, которые не имеют прокурорского опыта", - сказал он.

По его словам, если будет политическая воля, все можно будет сделать быстро и качественно.

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Генпрокурора, Руслан Рябошапка, Анатолий Матиос.
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