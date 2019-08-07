Зеленский намерен сегодня поговорить с Макроном и Меркель

Новости Украины: Владимир Зеленский хочет договориться о проведении встречи в нормандском формате в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель относительно ситуации на востоке Украины и возможности проведения встречи в нормандском формате в ближайшее время.

"Сегодняшний первый звонок был с президентом РФ, второй будет в Турции с президентом Макроном... Я бы также хотел соединиться сегодня, если будет время у госпожи Меркель, и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате. Сколько еще людей должны погибнуть в этом году? Поэтому я хочу, чтобы эта встреча произошла в ближайшее время", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

На 7-8 августа запланирован визит Зеленского в Турцию.