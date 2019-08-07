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Зеленский может прервать визит в Турцию в случае эскалации на Донбассе

Зеленский может прервать визит в Турцию в случае эскалации на Донбассе
12:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости Украины: Президент Владимир Зеленский предупредил турецкую сторону, что в случае дальнейшего обострения ситуации на Донбассе должен будет прервать визит в Турцию и вернуться в Украину.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в среду, 7 августа.

"Что касается тех событий, которые вчера произошли. Я сейчас должен лететь в Турцию, мы сейчас срочно вылетаем (однако - ред.) если что-то у нас случится, то мне придется вернуться. Турецкая сторона об этом знает и (к этому) с пониманием относится президент Турции Эрдоган ", - сказал Зеленский.

В то же время он выразил надежду, что ситуация в зоне ООС будет спокойной.

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"Как сказал (начальник Генштаба. - ред.) Хомчак, сейчас выстрелов нет. Я очень настаивал и очень просил президента Российской Федерации повлиять срочно на то, чтобы та сторона просто прекратила эти действия. Это не игрушки", - сказал глава государства.

Как сообщалось, 6 августа во время обстрела российско-оккупационными войсками позиций Объединенных сил вблизи Павлополя погибли четверо украинских военнослужащих.

Зеленский провел телефонный разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее восстановить переговоры в связи с нарушением российско-оккупационными войсками перемирия и гибелью четырех украинских воинов.

Президент Зеленский сегодня утром разговаривал с президентом РФ Путиным по поводу обострения ситуации на Донбассе.

7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике.

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Турция, РФ, Донбасс, Владимир Зеленский.
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