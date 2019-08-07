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ВСУ продолжают соблюдать режим перемирия

ВСУ продолжают соблюдать режим перемирия
13:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Главнокомандующий ВСУ Роман Хомчак заявил, что не смотря на соблюдение перемирия со стороны ВСУ, в случаи необходимости военные готовы дать достойный ответ.

Украинские военные продолжают соблюдать режим бессрочного перемирия на Донбассе, но в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию, заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

С 21 июля объявлено бессрочное перемирие, и Вооруженные силы Украины на протяжении этого времени придерживаются этих договоренностей", - сказал он на брифинге по результатам совещания в Офисе президента в среду.

В то же время, Хомчак отметил, что резервы Вооруженных сил находятся в состоянии боеготовности.

Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь

"Господин президент, Вооруженные силы готовы в случае непрогнозированной ситуации к соответствующему реагированию", - заявил начальник Генштаба.

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Донбасс, Генштаб, ОРДЛО, ЛДНР, Руслан Хомчак.
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