ВСУ продолжают соблюдать режим перемирия

Новости Украины: Главнокомандующий ВСУ Роман Хомчак заявил, что не смотря на соблюдение перемирия со стороны ВСУ, в случаи необходимости военные готовы дать достойный ответ.

Украинские военные продолжают соблюдать режим бессрочного перемирия на Донбассе, но в случае непрогнозированной ситуации готовы к соответствующему реагированию, заявил начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

С 21 июля объявлено бессрочное перемирие, и Вооруженные силы Украины на протяжении этого времени придерживаются этих договоренностей", - сказал он на брифинге по результатам совещания в Офисе президента в среду.

В то же время, Хомчак отметил, что резервы Вооруженных сил находятся в состоянии боеготовности.

"Господин президент, Вооруженные силы готовы в случае непрогнозированной ситуации к соответствующему реагированию", - заявил начальник Генштаба.