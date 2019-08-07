Зеленский подтвердил состав комиссии о правовой реформе

Новости Украины: Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о персональном составе комиссии по правовой реформе.

Соответствующий Указ №584/2019 обнародован на сайте главы государства.

"Утвердить... Положение о Комиссии по вопросам правовой реформы; персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы.

Определить, что в работе Комиссии по вопросам правовой реформы принимают участие с правом совещательного голоса консультанты и наблюдатели от международных организаций в составе, который прилагается", - говорится в документе.

Как отмечается в указе, сопредседателями Комиссии являются профессор кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Михаил Буроменский (по согласию) и заместитель руководителя Офиса Президента Украины Руслан Рябошапка.