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Военные прокуроры высказались против заявления Рябошапки

Военные прокуроры высказались против заявления Рябошапки
16:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Главная военная прокуратура опубликовала заявление о недопущении ликвидации структуры.

Главная военная прокуратура Украины обнародовала заявление, в котором решительно заявила о недопустимости ликвидации военных прокуратур, а также о том, что подобные высказывания представителей власти основываются на поверхностных знания о работе военных прокуроров, сообщает УНН.

"Коллектив военных прокуратур ознакомившись с высказыванием заместителя руководителя Офиса Президента Украины об отсутствии необходимости в существовании военной прокуратуры обращает внимание на то, что со дня восстановления системы военных прокуратур, которое было обусловлено, продолжающейся и по сей день, вооруженной агрессией, военными и следователями прокурорами: - привлечены к уголовной ответственности 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ) (...) ", - говорится в обращении сотрудников военных прокуратур.

Далее в обращении приводится ряд фактов, подтверждающих эффективность работы военных прокуратур, количество сотрудников которых составляет всего 6% от общей численности прокуроров.

"... При этом 75% обвинительных актов направлено в суд именно военными прокурорами. Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали 2-3 человек, проводили 8-9 обысков 13 "выемок", допрашивали 120 человек, возмещали 250 тыс. грн, направляли в суд 17 обвинительных актов", - говорится в заявлении.

Рябошапка заговорил о ликвидации военной прокуратуры и военной юстиции в целом

И это далеко не полный перечень показателей работы военных прокуроров.

"Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностными представлениями о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными популизма", - говорится в обращении.

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ГПУ, Руслан Рябошапка, Главная военная прокуратура, Офис Президента.
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