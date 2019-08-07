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ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем

ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем
22:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:ЕС ожидает, что Россия повлияет на сепаратистов с целью прекращения огня и подтвердили поддержку переговорным усилиям.

В Европейском Союзе вновь заявили, что ожидают от России использования своего влияния на сепаратистов на Донбассе с целью немедленного прекращения боевых действий, а также отметили важность активизации переговорных усилий для мирного урегулирования конфликта.

Соответствующий комментарий европейской стороны был распространен в среду в Брюсселе в связи с интенсивными боевыми действиями под Павлополем Донецкой области, которые привели к гибели четырех украинских военнослужащих.

Такие действия сепаратистов представитель ЕС назвал «вопиющим нарушением согласованного прекращения огня, которое также ставит гражданских жителей под большой риск».

Он подчеркнул, что полное соблюдение режима прекращения огня является решающим шагом на пути к полному осуществлению Минских соглашений, что является основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия», - заявили в ЕС.

При этом представитель ЕС констатировал, что в Брюсселе известно о призыве президента Владимира Зеленского к встрече в Нормандском формате на уровне глав государств. «Мы подчеркиваем важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе», - отметили в ЕС.

Зеленский подарил квартиры семьям 4 погибших военных

Напомним, в период времени с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью четверых украинских военных на Донбассе в результате обстрелов.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки в делах Украины Курт Волкер подчеркивает, что очень разочарован новыми нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, которые привели к гибели четырех украинских военных.

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ЕС, Брюссель, Россия, Донбасс, Павлополь, ООС.
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