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Зеленский: Благодаря реформам ВВП вырастет на 5-7% в год

Зеленский: Благодаря реформам ВВП вырастет на 5-7% в год
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Во время пресс-конференции в Анкаре Владимир Зеленский заявил, что ожидает рост экономики в Украине на уровне 5-7% в год.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в последующие годы экономика Украины будет расти на уровне 5-7% ВВП.

Об этом он заявил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре.

Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента Украины в Facebook. "В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - сказал Зеленский. "Мы уже начали активную работу в этом направлении, и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину", - добавил он.Национальный банк в июле повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Также повышен прогноз на 2020 год - до 3,2% с 2,9%, прогнозируемых ранее, тогда как прогноз на 2021 остался неизменным - 3,7% роста. Прогноз по инфляции в Украине остался неизменным: 6,3% в этом году и по 5% в 2020 и 2021 годах.

Зеленский: Я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам в Украину

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стало максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основывается на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%. Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в этом году на 2,7% при инфляции 7,3%. Согласно консенсус-прогнозу опрошенных экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен - до 7,2%.

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МВФ, Инфляция, Анкара, ВВП Украины, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, Офиса президента.
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