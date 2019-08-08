Сегодня состоится встреча Зеленского со Вселенским патриархом

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский находится в Турецкой Республике с официальным двухдневным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в рамках второго дня официального визита в Турцию проведет встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, планируется, что встреча начнется в полдень в резиденции Вселенского патриарха в стамбульском квартале Фанар.

Кроме того, согласно программе визита, президент сегодня утром примет участие в Украинско-турецком бизнес-форуме.

Ожидается, что на бизнес-форуме Зеленский выступит с речью.

Во время мероприятия планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Украины и Советом по международным экономическим отношениям Турции.