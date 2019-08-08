Зеленский: В этом году мы обязательно проведем земельную реформу

Новости Украины:Президент Украины считает, что Украине удастся провести земельную реформу до конца года.

Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

"В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров, которая является одной из лучших в мире по своему качеству", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине уже есть турецкие компании, владеющие землей, и выразил надежду, что таких компаний станет значительно больше.

"Особенно это касается южной части Украины, где есть потребность в создании и развитии мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможности для государственно-частного партнерства", - отметил глава государства.