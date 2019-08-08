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Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях

Зеленский осенью хочет принять закон о концессиях
12:15 Сегодня Телеграф УНН Фото:president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский в ходе своего визита в Турцию анонсировал принятие специального закона о концессиях.

Осенью в Украине будет принят закон о концессиях, что позволит государству безопасно работать с частным сектором.

Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Стамбуле на украинско-турецком бизнес-форуме.

"Осенью мы принимаем закон о концессии, что позволит государству безопасно работать с частным сектором. Будем очень рады видеть турецкие компании в качестве надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", - обратился Президент к турецкому бизнесу.

ВР в первом чтении поддержала закон "О концессии" в апреле 2018 года.

Зеленский: Благодаря реформам ВВП вырастет на 5-7% в год

Напомним, Владимир Зеленский во время посещения Стамбула заявил, что до конца текущего года хочет создать рынок земли, и провести земельную реформу.

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Бизнес, Реформы, ВВП, Владимир Зеленский, Офис Президента.
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