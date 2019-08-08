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Посольство США в Украине призывает РФ освободить политзаключенных

Посольство США в Украине призывает РФ освободить политзаключенных
12:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Американское посольство обеспокоено судьбой украинских политзаключенных.

Посольство США в Украине призывает Россию немедленно освободить Владимира Балуха, Эдема Бекирова и других украинских политзаключенных.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об ухудшении состояния здоровья украинских политзаключенных Владимира Балуха и Эдема Бекирова. Россия должна немедленно освободить Балуха, Бекирова и всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Фейсбуке в четверг.

Балух приговорен по решению подконтрольного России Раздольненского райсуда Крыма к 5 годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки (ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1) и ч. 2 ст. 321 Уголовного кодекса РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Он отбывает наказание в колонии в российском городе Торжок. В настоящее время Балуха в очередной раз поместили в штрафной изолятор. По словам родственников и правозащитников, состояние его здоровья ухудшается.

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Крымскотатарского активиста Бекирова незаконно удерживают в Cимферопольском СИЗО и вынуждают дать показания против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, директора телеканала ATR Ленура Ислямова.

Бекиров - инвалид первой группы, у него ампутирована нога с незаживающей раной, болен сахарным диабетом. Он заявлял о намерении начать голодовку.

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США, РФ, Политзаключенные, Владимир Балух, Эдем Бекиров.
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