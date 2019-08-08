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Посольство США выразило слова поддержки Зеленскому

Посольство США выразило слова поддержки Зеленскому
15:30 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:После провокаций действий на Донбассе, посольство США поддержало президента Владимира Зеленского и ВСУ.

В посольстве Соединенных Штатов выразили поддержку действиям президента Украины Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины после провокации боевиков на Донбассе, в результате которого погибли 4 военных.

Сообщение дипломатов: "Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, который спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта".

Посольство США в Украине призывает РФ освободить политзаключенных

По мнению США, такой взвешенный подход заслуживает полную поддержку "нормандской четверки", включая РФ. Американцы призвали Россию выявить подобную храбрость и положить конец конфликту, немедленно выведя свои силы.

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США, Россия, РФ, Донбасс, ВСУ, Владимир Зеленский.
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