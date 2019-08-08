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Четверг, 08.08.2019
Зеленский на встрече с Варфоломеем: Я буду защищать независимость церкви
Зеленский на встрече с Варфоломеем: Я буду защищать независимость церкви
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Зеленский на встрече с Варфоломеем: Я буду защищать независимость церкви

Зеленский на встрече с Варфоломеем: Я буду защищать независимость церкви
15:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины:Владимир Зеленский находится в Турции с двухдневным визитом.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Вселенским патриархом Варфоломеем І на Фанаре в Стамбуле заявил, что будет защищать независимость Церкви.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский, передает его слова пресс-служба главы государства.

Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, Зеленский поблагодарил его за такую позицию.

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По информации пресс-службы, в программе визита президента Украины в Турцию - посещение храма Святого Георгия, размещенного на территории Вселенской патриархии.

Напомним, вчера Зеленский начал визит в Турцию с возложения цветов к мавзолею Ататюрка - это традиционный пункт всех официальных визитов, призванный почтить память первого президента Турции, национального героя Мустафы Кемаля Ататюрка.

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Церковь, Стамбул, Владимир Зеленский, Варфоломей.
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