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Одно из дел Майдана закрыто из-за истечения срока давности

Одно из дел Майдана закрыто из-за истечения срока давности
17:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Дело против полковника милиции за разгон Евромайдана в Харькове закрыто по срокам давности.

Определение Червонозаводского районного суда Харькова о закрытии в связи с истечением сроков давности уголовного производства в отношении экс-заместителя начальника городского управления милиции Харькова Александра Гапуры, обвиняемого в том, что он дал указание разогнать Евромайдан возле Академии Внутренних войск в феврале 2014 года, вступило в силу.

"Определение вступило в силу", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Собеседник агентства уточнил, что прокуратура не подавала апелляцию, поскольку производство было закрыто по срокам давности.

14 мая судья Виктор Ежов удовлетворил ходатайство защитник Гапуры Александра Гунченко об освобождении его подзащитного от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. В судебном заседании прокурор ходатайство поддержал и просил его удовлетворить. Пострадавшие оставили рассмотрение ходатайства на усмотрение суда.

Текст определения был опубликован в едином госресстре судебных решений 27 июня. "Определение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного Кодексом, если такая жалоба не была подана", - говорится в определении.

Как сообщалось, 19 февраля 2014 года активисты Евромайдана и ультрас ФК "Металлист" пытались блокировать академию внутренних войск в Харькове, чтобы не допустить выезда курсантов на Киев. Около 17.00 часов милиция ("Беркут" и "Грифон") оттеснила пикетчиков, а неизвестные в жилетах и масках, вооруженные битами, сначала разблокировали ворота, а затем разогнали пикетчиков. В ходе разгона разбили голову оператору СТБ Александру Бринзе. Кроме того, разбили камеру съемочной группе СТБ и повредили съемочную технику "Надзвичайних новин".

8 декабря 2014 года пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что одному из бывших представителей руководящего состава Харьковского городского управления ГУ МВД Украины в области объявлено о подозрении в совершении служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК).

"Установлено, что по указанию полковника милиции, который должен обеспечивать охрану общественного порядка возле Академии внутренних войск МВД Украины 19 февраля этого года, начался разгон митингующих с применением силы к демонстрантам, в результате чего несколько граждан получили телесные повреждения", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По данным следствия, из-за халатности подозреваемого в охраняемый периметр, созданный милиционерами, беспрепятственно зашли около 100 "титушек", которые избили митингующих, нанесли телесные повреждения представителям СМИ и разбили камеры операторам нескольких телеканалов.

20 января 2015 г. обвинительный акт в отношении Александра Гапуры был направлен в суд.

30 января 2016 г. судья Червонозаводского райсуда Харькова Денис Чудовский, слушавший дело, был уволен указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства. Новым судьей по делу был назначен Виктор Ежов, бывший судья Кировского райсуда г.Макеевка Донецкой области, который в апреле 2015 г. указом президента был переведен в Червонозаводский райсуд Харькова.

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Харьков, Майдан, Генпрокуратур, Евромайдан, Дело Майдана.
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