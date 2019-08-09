Дело Бекирова: Прокуратура Крыма подозревает обвинителя в госизмене

Новости Украины:Обвинителя по делу Эдема Бекирова подозревают в госизмене.

Прокуратура Автономной Республики Крым подозревает обвинителя по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова в совершении государственной измены.

Об этом сообщается в Telegram-канале ”Прокуратура АРК”.

”Сегодня оккупационный ”Верховный суд Республики Крым” продлил строк содержания под стражей крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября 2019 года.

Сторону обвинения в этом процессе представляла ”прокурор” Диляра Аметова. К сведению, прокуратура АР Крым подозревает Диляру Аметову в совершении государственной измены (ст. 111 КК Украины) и её участие в незаконном преследовании Эдема Бекирова дополнительное этому подтверждение”, - сказано в сообщении.

Напоминаем, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов. У Бекирова ампутирована нога, он болен сахарным диабетом, перенес инфаркт и операцию на сердце. Дочь активиста и адвокаты неоднократно заявляли об ухудшении состояния его здоровья.

6 июня 2019 года подконтрольный Кремлю так называемый «Киевский райсуд Симферополя» продлил арест Бекирову до 12 августа. Евросуд по правам человека обязал власти РФ немедленно поместить Бекирова в больницу, а также обеспечить его медицинское обследования.

12 июня ФСБ РФ завершила следствие по делу Бекирова. Он не признал вину и полностью подтвердил свои показания, которые были даны во время следствия, а также уточнил по часам и по датам, с кем и где находился тогда, когда якобы «передавал взрывчатку и боеприпасы».

23 июля адвокат заявил, что «судья» Александр Вороной направил уголовное дело в отношении Бекирова для рассмотрения по существу в «Красноперекопский районный суд Крыма», который расположен в 123 километрах от Симферополя, где удерживают активиста.

Ладин назвал такое решение абсурдным, а доводы суда несостоятельными, и заявил, что защита уже обжаловала решение. Он также отметил, что вопрос территориальной подсудности в данном случае принципиален, потому что непосредственно угрожает здоровью и жизни Бекирова. 30 июля Бекиров заявил, что объявит голодовку, если его попытаются перевести в Красноперекопск.