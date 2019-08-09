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Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет

Зеленский ввел иностранцев в Нацинвестсовет
13:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Президент Украины изменил состав Национального инвестиционного совета.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом изменил персональный состав Национального инвестиционного совета, утвердив в нем двух замглавы офиса президента Украины, а также введя в него функционеров иностранных компаний.

В частности, указом Зеленского №588/2019 вводятся в персональный состав Национального инвестсовета старший вице-президент, финансовый директор компании "General Electric" (США) Джейми Миллер, председатель правления и исполнительный директор компании "Rakuten Inc." (Япония) Хироши Микитани, а также главный исполнительный директор корпорации "Citigroup Inc." (США) по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон (все трое – по согласию).

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Президент ввел в Нацинвестсовет Ливингстона вместо исключенного этим же указом гендиректора отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка "Citigroup Inc." (США) Джеймса Коулза.

Помимо этого, в персональном составе Нацинвестсовета утверждены замглавы офиса президента Украины Алексей Гончарук и Вадим Пристайко.

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Инвестиции, Экономика, Владимир Зеленский, Нацинвестсовет.
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