"Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список

Партия "Слуга народа" обнародовала список комитетов Верховной Рады, которые предлагает создать в новом созыве парламента.
Перечень 22 комитетов доступен на странице в Facebook руководителя медиа-офиса "Слуги народа" Евгении Кравчук.
"Итак, Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии "Слуга народа" предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х", - отметила она.
В обнародованном Кравчук перечне следующие комитеты:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Комитет по вопросам бюджетных отношений
- Комитет по вопросам экономического развития
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
- Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений
- Комитет по вопросам цифровой трансформации
- Комитет по вопросам правовой политики
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
- Комитет по вопросам инфраструктуры
- Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
- Комитет по вопросам свободы слова
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
- Комитет по вопросам социальной политики
Кравчук добавила, что также предлагается, чтобы действовала Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.
Как сообщалось ранее, сегодня, 9 августа, состоялось заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов.
Во время заседания лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков сказал, что политсила предлагает принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой ВР. По его словам, другие партии могут ознакомиться с данной позицией и дать свои выводы до 16 часов 12 августа.
Разумков также сказал, что в "Слуге народа" считают, что распределение руководящих должностей в комитетах Верховной Рады должно происходить по квотному принципу.