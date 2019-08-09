"Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список

Новости Украины:"Слуга народа" обнародовала список комитетов ВР, которые предлагает создать в новом созыве парламента.

Партия "Слуга народа" обнародовала список комитетов Верховной Рады, которые предлагает создать в новом созыве парламента.

Перечень 22 комитетов доступен на странице в Facebook руководителя медиа-офиса "Слуги народа" Евгении Кравчук.

"Итак, Подготовительная депутатская группа начала свою работу. На первом заседании представители партии "Слуга народа" предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной Раде Украины 9-го созыва с 27-ми до 22-х", - отметила она.

В обнародованном Кравчук перечне следующие комитеты:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Комитет по вопросам бюджетных отношений

Комитет по вопросам экономического развития

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

Комитет по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав человека, национальных меньшинств, межнациональных отношений

Комитет по вопросам цифровой трансформации

Комитет по вопросам правовой политики

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики

Комитет по вопросам антикоррупционной политики

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

Комитет по вопросам инфраструктуры

Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования

Комитет по вопросам свободы слова

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

Комитет по вопросам социальной политики

Кравчук добавила, что также предлагается, чтобы действовала Специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Как сообщалось ранее, сегодня, 9 августа, состоялось заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов.

Во время заседания лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков сказал, что политсила предлагает принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой ВР. По его словам, другие партии могут ознакомиться с данной позицией и дать свои выводы до 16 часов 12 августа.

Разумков также сказал, что в "Слуге народа" считают, что распределение руководящих должностей в комитетах Верховной Рады должно происходить по квотному принципу.