СМИ: Нетаньяху впервые за 20 лет приедет в Киев

Новости Украины:Премьер Израиля приедет в Украину на встречу с Зеленским.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху совершит первый за 20 лет визит в Украину для встречи с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Jewish Press.

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с двухдневным визитом на следующей неделе. Поездка, запланированная на 18-19 августа, будет первым визитом Нетаньяху в Киев в течение 20 лет", - говорится в сообщении.

Нетаньягу будет первым мировым лидером, который встретится с новым Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В прошлом месяце израильский журналист Шимон Бриман спросил у Нетаньяху, готов ли он выступить посредником в диалоге между Зеленским и президентом РФ Путиным, с которым у Нетаньяху "особые отношения".

"Во-первых, я не могу сказать, что я довольно хорошо знаю их (украинско-российские отношения - ред.) проблемы, у нас есть достаточно своих проблем. Во-вторых, если я займусь этим, я могу создать ожидания [с обеих сторон], которые я не могу воплотить. Поэтому до этого времени я вежливо отказывался от таких предложений, но поскольку вы спросили, я еще раз подумаю об этом", - ответил Нетаньяху.