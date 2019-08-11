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Воскресенье, 11.08.2019
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
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Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"

Волкер анонсировал консультации между США, Францией и ФРГ по "нормандскому формату"
20:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:США, Германия и Франция проведут консультации по "нормандскому формату".

На следующей неделе представители США, Германии и Франции проведут очередной раунд консультаций по "нормандскому формату".

Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам украинских переговоров Курт Волкер Голосу Америки.

"Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации по "нормандскому формату"", - сообщает издание.

Волкер также подтвердил, что он находится в тесных контактах с европейскими партнерами, и очередной раунд консультаций должен состояться на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, 7 августа Президенты Украины Владимир Зеленский и Российской Федерации Владимир Путин договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата".

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Перед тем в последний раз в "нормандском формате" встречались советники внешнеполитических ведомств стран - 13 июля в Париже. Тогда удалось договориться о бессрочном прекращении огня с 21 июля. Режим тишины продержался недолго. В частности, 6 августа под Павлополем российские оккупационные войска убили четырех украинских военнослужащих.

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Германия, США, Франция, Нормандский формат, Курт Волкер.
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