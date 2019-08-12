Сегодня Зеленский посетит Житомирскую область

Новости Украины:12 августа Владимир Зеленский планирует приехать в Житомирскую область и назначить нового руководителя ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня будет находиться с рабочей поездкой в Житомирской области.

Как сообщили в пресс-службе президента, Зеленский примет участие в совещании по вопросам незаконной добычи янтаря, а также представит нового председателя Житомирской областной государственной администрации.

24 июня Зеленский освободил Игоря Гундича от должности председателя Житомирской облгосадминистрации и назначил и.о. председателя его заместителя Ярослава Лагуту.

Напомним, несколько дней назад Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в Турции.