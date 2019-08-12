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Понедельник, 12.08.2019

Ветераны "Азова" обратились к Порошенко (Видео)

Посадить Петра Порошенко пообещали ветераны полка «Азов» в своем видео. «Петр Алексеевич, перед вами именно та тройка АЗОВцев, добровольцев, которые никогда не оставят тебя в покое. Мы доведём свое дело до конца и ты будешь сидеть за преступления против нации, против армии и против Украины», - сказал ветеран полка «Азов» Олег Толмачев. В сети распространяется видеообращение ветеранов «Азова», среди которых - Дмитрий Кухарчук, Олег Толмачев и Никита Макеев. «Тот самый Олег Толмачев, который не пожал руку Петру Порошенко на Invictus Games. Тот самый Дмитрий Кухаручук, который прогнал Петра Алексеевича из Черкасс. Тот самый Никита Макеев, который несколько дней назад пытался вручить Петру Алексеевичу простреленый бронежилет, но от которого Петр Алексеевич просто убежал», - говорится в видео. «Зеленский обещал, что посадит Петра Алексеевича в тюрьму за хищение Укроборонпрома. Сегодня мы этого не видим. Поэтому если этого не сделает Зеленский, если этого не сделает нынешняя власть - это сделаем мы», - заявил ветеран полка «Азов» Дмитрий Кухарчук. &nbsp;
УНИАН
Фото: Скриншот
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Владимир Зеленский, Петро Порошенко, Никита Макеев, Дмитрий Кухарчук, Олег Толмачев.
11:02 Сегодня Телеграф
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