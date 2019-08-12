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Понедельник, 12.08.2019
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Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины

Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины
13:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский распорядился сменить глав СБУ в Ровенской, Волынской и Житомирской областях, 9 глав райотделов полиции в этих областях.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову сменить глав ведомства в Ровенской, Волынской и Житомирской областях, а главе Национальной полиции Сергею Князеву – 9 глав районных отделов полиции в данных областях.

"Пожалуйста, смените глав Службы безопасности Украины в трех областях: Ровенская, Волынская и Житомирская", - поручил президент руководителю СБУ Баканову во время рабочей поездки в Житомирскую область в понедельник.

Также президент поручил главе Нацполиции Князеву уволить руководителей райотделов Нацполиции в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ровенской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области.

Зеленский назначил председателя Житомирской ОГА

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал написать заявления об увольнении руководителям Главного управления Национальной полиции и УСБУ в Житомирской области из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.

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Все по теме:

Ровенская область, Житомирская область, Волынская область, Владимир Зеленский, Сергей Князев, Иван Баканов.
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